Arnavutköy’de kimyasal atık baraja karıştı; bakanlık inceleme yaptı

"KOYUNLARIN AYAKLARI, AĞIZLARI YARA OLUYOR"

Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, "Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada" dedi. Kaçak döküm yapılan alan ve suya kadar ulaşan kimyasal madde havadan da görüntülendi.