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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:18

Arnavutköy’de korkunç ölüm! Üzerine su deposu düştü...

İHA
Arnavutköy’de korkunç ölüm! Üzerine su deposu düştü...

İstanbul Arnavutköy’de eski mermer üretim atölyesinde bulunan hurdalıkları almak isteyen yaşlı hurdacı, üzerine su deposunun düşmesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan eskiden mermer üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyeye girerek hurdalıkları almaya çalışan E. I. üzerine düşen su deposu nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Depo sahibi hurdacının cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdacılık yapan E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

"HİÇBİR ŞEY FARK ETMEDİK"
Mahalle de yaşayan Mahmut Ottimur, "Bir tane ceset bulunmuş burada, bizim de evimiz burada nasıl olmuş, ne olmuş hiçbir fikrimiz yok, duymadık. Biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz, böyle bir şey duymadık, görmedik. Burada kimse de yaşamıyordu ben saat 21:00'de mesaiden geldim ne ses duydum, ne de başka bir şey. Ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum" dedi.

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Arnavutköy’de korkunç ölüm! Üzerine su deposu düştü...
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