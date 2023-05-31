Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de lastik deposu alev alev yandı
Giriş Tarihi: 31.5.2023 17:32 Son Güncelleme: 31.5.2023 17:34

Arnavutköy'de lastik deposu alev alev yandı

Arnavutköy'de lastik deposunda yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu çok sayıda lastik kullanılmaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de lastik deposu alev alev yandı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Laleli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki lastik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sonucu depodaki lastikler kullanılmaz hale geldi.

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Arnavutköy'de lastik deposu alev alev yandı
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