Arnavutköy’de lastik deposu alev alev yandı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Laleli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki lastik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sonucu depodaki lastikler kullanılmaz hale geldi.