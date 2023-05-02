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Giriş Tarihi: 2.5.2023 22:58

Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı

DHA
Arnavutköy’de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
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