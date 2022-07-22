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Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:49

Arnavutköy'de operasyon: 29 göçmen yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de, Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı...

DHA
Arnavutköy’de operasyon: 29 göçmen yakalandı

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında dün gece saatlerinde şüphelenerek durdurduğu minibüste 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilerek Yunanistan'a götürme vaadiyle kandırılan göçmenlerin Arnavutköy'de bir süre dolaştırıldığı anlaşıldı. Ekipler, uzun süre minibüste havasız kalan göçmenlerden bazılarını baygın buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası yazıldı. Minibüs yediemin otoparkına çekilirken göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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Arnavutköy'de operasyon: 29 göçmen yakalandı
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