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Giriş Tarihi: 12.6.2023 22:53

Arnavutköy'de otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi

İHA
Arnavutköy’de otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Hüma Caddesi üzerinde gerçekleşti. Arslan Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda yürüyen Elif Kodak, Pınar Kodak, Çınar Kodak ve Hüseyin Şila yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile civar hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Arnavutköy'de otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralı
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