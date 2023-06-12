Arnavutköy’de otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Hüma Caddesi üzerinde gerçekleşti. Arslan Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda yürüyen Elif Kodak, Pınar Kodak, Çınar Kodak ve Hüseyin Şila yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile civar hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.