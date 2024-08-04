Arnavutköy’de plajda yapılan mangal yangın çıkarttı

Arnavutköy'de Karaburun ile Yeniköy arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan plajdaki konteynerlerin olduğu alanda yapılan mangal, yangın çıkarttı. Çıkan yangında plaj görevlilerin kullandığı konteynerler alev alev yandı. Yangın, akşam saatlerinde Arnavutköy'de Karaburun ile Yenköy arasında bulunan Yeniköy Plajı'nda çıktı. Plaj görevlilerinin kullandığı konteynerde iddiaya göre, yakılan mangal yangın çıkarttı. Alevler kısa sürede tüm konteynerleri sardı.

1 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda söndürüldü. Yanan alan kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri tarafından yangın çıkmasına sebep olduğu iddia edilen 1 kişi karakola götürüldü. Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.