Arnavutköy’de polise silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Polis ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki Erhan K. ve Hakan Ç. silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 şüpheli vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelilerden Erhan K. hayatını kaybederken, Hakan Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Erhan K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 13, Hakan Ç'nin ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.