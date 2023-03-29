Arnavutköy’de servis minibüsüne çarpan motosikletli öldü

Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Elşugri emniyet şeridinde bekleyen park halindeki aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Elşugri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elşugri'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.