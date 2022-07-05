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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:13 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:15

Arnavutköy'de sır cinayet: Eşi ve çocuğuyla ilerlerken...

DHA
Arnavutköy’de sır cinayet: Eşi ve çocuğuyla ilerlerken...

İstanbul Arnavutköy'de Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobille evinin olduğu sokağa geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Basatemur ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Mehmet Basatemur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Basatemur, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin olduğu sokağa geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı silahla saldırıya uğradı.

Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırının gerçekleştiği sokakta polis inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

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Arnavutköy'de sır cinayet: Eşi ve çocuğuyla ilerlerken...
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