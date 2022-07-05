Arnavutköy’de sır cinayet: Eşi ve çocuğuyla ilerlerken...

Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının gerçekleştiği sokakta polis inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlatıldı.