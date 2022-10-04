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Giriş Tarihi: 4.10.2022 16:53

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını dakikalarca darp etti

İstanbul Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Arnavutköy’de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını dakikalarca darp etti

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

GENÇ KIZI DAKİKALARCA DARP ETTİ

Çekilen görüntülerde, sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışıyor. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp ediyor.

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü.

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Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını dakikalarca darp etti
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