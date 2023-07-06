Arnavutköy’de su kuyusunda mahsur kaldı; 4 saat sonra sürünerek çıktı

"GİRME DEDİM AMA GİRDİ"

Kuyuya giren 75 yaşındaki Cevat Gürgen'in arkadaşı İsmail Kerdak ise, "Şu hortumu karşıya geçirip hayvanları sulamak için geldik. 'Girme' dedim ama girdi bir daha da çıkmadı. Bu sefer de çıkmayınca jandarmayı aramak zorunda kaldım. Çıkmasını bekliyordum 1 saati geçti ama çıkmadı.Saat 1'e 20 kaladan bu saate kadar çıkmadı. 1 kilometre ileriden çıktı galiba. Ambulansa aldılar şimdi durumu iyi. Menfezde bir su akıyordu o suyu hayvanlara içirmek için o tarafa çekecekti. 1 saat çıkmayınca korktum jandamayı aradım mecburen "şeklinde konuştu.