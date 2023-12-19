Arnavutköy’de trafik kazasında 2 pilot öldü

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti, aracı kullanan pilot yaralandı. Yaralı kaptan pilot Ersal Erdal'ın 0.91 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Önceki gece pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş, Ersal Erdal idaresindeki otomobille Kuzey Marmara Otoyolu'nda Arnavutköy ilçesine Yassıören Mahallesi mevkiinde ilerlerken Şeref Kara'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Feci kazada pilotların bulunduğu araç adeta kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdal hastaneye kaldırıldı. 0.91 promil alkollü olduğu tespit edilen Ersal Erdal, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.