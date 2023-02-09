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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Arnavutluk kurtarma ekibi: İlk kez böyle bir afet görüyoruz

Arnavutluk kurtarma ekibi: İlk kez böyle bir afet görüyoruz
TÜRK arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra dünyanın dört bir köşesinden de ekipler çalışmalara katılıyor. Arnavutluk'tan gelen ve çalışmalara katılan ekip, gördükleri yıkım karşısında büyük bir şok geçirdi. Ekip sorumlusu Major Endrit Cengu, çeşitli ülkelerde görev almalarına rağmen ilk defa bu denli büyük bir depremin sonuçlarına şahitlik ettiklerini söyledi. Cengu, "İnsan böyle bir depreme tam manasıyla hazır olamaz ve beklemez" dedi.

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Arnavutluk kurtarma ekibi: İlk kez böyle bir afet görüyoruz
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