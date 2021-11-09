Arsa meselesi kanlı bitmişti: Katil ile son selfie

Olay Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası İbrahim Durmazer, Kayabaşı köyündeki arazisine pandemi sürecinde bir kulübe yaptı. Kulübenin yapımında iddiaya göre arkadaşı Levent Düsün de çalıştı. İkili zaman zaman kulübeye gidip birlikte orada vakit geçiriyorlardı.