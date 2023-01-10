İstanbul’da arsa satma tartışması kanlı bitti! Önce hamile yengesini ardından arkadaşını öldürdü

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir işsiz olan Şahin Taş, ailesine ait olan bir arsayı izinsiz olarak sattı.

Bu satış sonrası ailesiyle aralarında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bunun üzerine Taş yaşadığı evi terk etti. Önceki akşam eve tekrar döndü ama eşi kapıyı açmadı. Evinin kapısına bir el ateş eden Şahin Taş, üst kata çıkarak yengesinin oturduğu daireye çıktı. Yengesi Sunay Taş da kapıyı açmayınca evin kapısına bir el ateş etti.