İstanbul’da arsa satma tartışması kanlı bitti! Önce hamile yengesini ardından arkadaşını öldürdü

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir işsiz olan Şahin Taş, ailesine ait olan bir arsayı izinsiz olarak sattı.
Bu satış sonrası ailesiyle aralarında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bunun üzerine Taş yaşadığı evi terk etti. Önceki akşam eve tekrar döndü ama eşi kapıyı açmadı. Evinin kapısına bir el ateş eden Şahin Taş, üst kata çıkarak yengesinin oturduğu daireye çıktı. Yengesi Sunay Taş da kapıyı açmayınca evin kapısına bir el ateş etti.
Açılan ateşte kapıyı kilitlemeye çalışan 14 haftalık hamile Sunay Taş, başına aldığı kurşun darbesiyle yaralandı. Daha sonra da olay yerine birlikte geldiği arkadaşı Turgay Akyıldız'ın otomobiline binerek kaçtı. Firarı sırasında otomobilde tartışma yaşadığı arkadaşı Turgay Akyıldız'ı da vurarak öldürdü. Aynı araçla kaçmaya devam etti.
KISA SÜRE SONRA YAKALANDI
Kaçan şüpheli, Sarıyer Uskumruköy'de uygulama yapan jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Şahin Taş, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca ile Zekeriyaköy'de yakalandı. Yanında cinayetleri işlediği tabanca bulundu. Hastaneye kaldırılan yengesi Sunay Taş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.