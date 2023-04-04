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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Arsalar bitti sıra beygirlerde

İzmir’de CHP’li belediye başkanları köylüye ait tarla, zeytinlik, arsa, daire gibi taşınmazları bir bir satarken İYİ Partili Tire Belediyesi de mülkiyeti kendisine ait 6’sı erkek 7 atı satışa çıkardı

ERTAN GÜRCANER
Arsalar bitti sıra beygirlerde
İYİ Partili Tire Belediyesi bu güne kadar alışık olmadığımız bir satış ihalesine imza attı. İzmir'de CHP'li ilçe belediyeleri il özel idaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti kendilerine geçen geçen tarla, zeytinlik,, konut, arsa gibi taşınmazları haraç mezat satarken İP'li Tire Belediyesi de yaşları 4 ila 12 arasında değişen 7 atı satışa çıkardı. Atlar ihale ilanında faydalı kullanım ömrünü doldurmuş iş makinaları olarak tanımlandı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre 6'sı erkek 1'i dişi 7 at 12 Nisan Çarşamba günü belediye encümeni aracılığı ile satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler 105 ila 225 lira arasında değişen oranlarda geçici teminat bedeli yatıracak. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında da yayınlanan ihale ilanı görenleri hayrete düşürdü. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılan atların isimlerinin ise Efendidoru, Demirbey, Dumanefe, Karatay, Minikdoru, Sanatkar-Doru ve Arappınarı olduğu belirtildi. Belediye hizmet binasında encümen önünde gerçekleştirilecek ihalede yaşları 4 ila 12 arasında değişen atlar 3 bin 500 ila 8 bin 500 lira arasında değişen muhammen bedellerden satışa sunulacak. Satış ihalesinden belediyenin kasasına 7 at için toplamda 47 bin 500 TL girmesi bekleniyor.

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Arsalar bitti sıra beygirlerde
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