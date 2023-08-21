Arsasına karşı iki daire sözü aldı, vekalet verince sokakta kaldı hayatı kabusa döndü

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan arsasını 2009 yılında tanıştığı bir müteahhitle 2 daire karşılığında veren Doğru, noterden anlaşma yapmak yerine avukat aracılığıyla anlaşma yapılacağını söyleyerek kandırıldığını iddia etti. Arsasına karşılık alacağı evler için işlemlerin ilerlemesi amacıyla vekalet de veren İlimdar Doğru arsasının başka birisinin üzerine devredildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Arsasının karşı tarafın üzerine devredildiğini öğrenen Doğru, hemen durumu mahkemeye taşıdı fakat devredilen arsanın müteahhit tarafından başka bir kişiye daha devredildiğini öğrenince umutları yıkıldı.

Yıllar süren mahkeme süreci sonrasında aleyhine karar çıkarken, bu sefer avukat tarafından 'Dairelerden birini bana verirseniz size yardımcı olurum' diyerek kandırılmak istendi. İlk etapta teklifi kabul eden Doğru, kendisine 250 bin TL'lik senet imzalatılmak istenmesi üzerine teklifi reddetti. Bunun karşısında ise karşı tarafın avukatı, avukatlık masraflarını bahane ederek yaşadıkları gecekonduya haciz gönderdi. Evdeki eşyalarının büyük bir çoğunluğunun haciz edildiğini belirten Doğru, 2 yetim torunu ile eşyasız evde yaşamak zorunda kaldığını belirterek yetkililerden durumun çözülmesi konusunda yardım istedi.

"İKİ DAİRE VERECEĞİNİ SÖYLEYİP SÖZLEŞME İMZALATTILAR"

Müteahhit ile yaptığı anlaşma sonrasında arsasının elinden usulsüz şekilde alındığını iddia eden İlimdar Doğru, "Bir gün oğlum bir müteahhit getirdi ve bana arsama ev yapacağını karşılığında ise 2 daire vereceğini söyledi. Notere gitmemize gerek olmadığını avukatın hazırlayacağı sözleşme ile anlaşmanın yapılacağını söyledi. Fakat ben sözleşmeyi imzaladım ama mütahit sonra imzalarım diyerek bir bahane bulup ayrıldı. Aradan 15 gün geçti ve bana daireleri farklı projelerden vereceğini söyledi. Aradan yıllar geçti ama ne daire nede para verdi. Daireleri teslim etmemelerine rağmen bir süre sonra ortağı olduğunu söylediği şahıs gelerek bana 'Ben bu arsayı aldım, buradan çık' dedi. Yani adamlar nitelikli dolandırıcı çıktı" diyerek yaşananları anlattı.

"EŞYALARIMIN HEPSİNİ GÖTÜRDÜLER"

Aynı insanların benzer yöntemler ile farklı insanları da dolandırdığını belirten Doğru, "Benim dışımda dolandırılan 30 kadar insan daha var. Aynı düzenle insanları kandırıyorlar. Biz size şunu vereceğiz, böyle yapacağız diyorlar, sahte bir sözleşme yaptırıyorlar. Bu şekilde insanları dolandırıyorlar, daha sonrasında ise birbirlerini tanımadıklarını iddia ediyorlar. Mahkeme sürecinde ise delilleri ispat edemediğimiz için davayı kaybettik." dedi.

"AVUKAT ANLAŞALIM İKİ DAİREDEN BİRİSİNİ BANA VER DEYİP 250 BİN LİRA SENET İMZALATMAK İSTEDİ"

İlimdar Doğru, "Biz konunun üstünde durunca bu seferde karşı tarafında avukatı bize anlaşalım dedi. Benden vereceklerini söyledikleri 2 daireden birini istedi. Bende kabul ettim ve bana 250 bin TL'lik senet imzalamam gerektiğini söylediler. 'Neden imzalamam' gerektiğimi söyleyince bir şey söylemediler. Benim 2 tane öksüz torunum var, 6 tane çocuğum var diyerek kabul etmedim. Bu seferde bana karşı tarafın avukatı seni icra yoluyla karşıya atacağım dedi. Dün de geldiler ve evimdeki eşyalarıma haciz işlemi başlattılar. Neyim var, neyim yok hepsini götürdüler" diye konuştu.