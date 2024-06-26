Arşiv belgeleri Kayseri pastırmasının üstünlüğünü kanıtladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin marka lezzetlerinden, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pastırmanın tarihine ışık tuttu. Büyükşehir'in kültür sanat yayınlarından Şehir Dergisi'nin 53'üncü sayısında Prof. Dr. Muhittin Eliaçık tarafından kaleme alınan makalede Kayseri pastırmasının özgünlük ve üstünlüğüne dair arşiv belgeleri ortaya konuldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 53'üncü sayısında Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhittin Eliaçık tarafından 'Kayseri Pastırmasının Özgünlük ve Üstünlüğüne Dair Arşiv Belgeleri' başlığı ile bir makale kaleme alındı. Prof. Dr. Eliaçık makalesinde, arşiv belgelerinde Kayseri pastırmasının izini sürdü.Eliaçık, Kayseri pastırmasının benzerleri arasındaki durumunu da ortaya koydu. Eliaçık, İstanbul kadı sicilleri arasında bulunan belgede Kayseri pastırmasının diğer pastırmalara göre fiyatının epey yüksek olmasının kalitesine işaret eden bir durum olarak kabul edilebileceğini vurguladı. İstanbul Mahkemesi 24 No'lu Sicil'den "İstanbul'da olan pastırmacı ve sucukçulara yeniden verilen narhtır" (7 Rebiülevvel 1139/2 Kasım 1726) başlıklı belgeyi makalesinde sunan Prof. Dr. Eliaçık, belgelerde Kayseri pastırmasının ardından ikinci sırada ise Ankara pastırmasının yer aldığını söyledi.Eliaçık, belgenin Osmanlı döneminde pastırma ve sucuk ile ilgili kaydedilen yüzlerce arşiv belgesi ve kadı sicili arasından seçilmiş bir belge olarak ortalama bir durumu yansıttığını ifade ederek, belgelerde Kayseri pastırmasının fiyat ve kalitece daima ilk sırada bulunduğunu belirtti.