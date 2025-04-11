Arsız canilerden pişkin savunma

İSTANBUL Kadıköy'de vahşi bir cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada operasyon yapan polis bu paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, 32 yaşındaki B.A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Gasp Büro Amirliği'nde 3 sayfalık ifade veren B.A., "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi. B.A. ile 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtildi.