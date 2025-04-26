Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Kandilli Rasathanesi’nden İstanbul depremi hakkında açıklama!

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan nota göre artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecek. Uzmanlar, yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.