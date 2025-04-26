Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Kandilli Rasathanesi’nden İstanbul depremi hakkında açıklama!

23 Nisan tarihinde gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından 5 üzerinde iki ana artçı gerçekleşmişti. Sismik aktivite devam ederken Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı üzere artçı sarsıntılar 445'e ulaştı. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLENDİRME NOTU
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbullular artçılarla sarsılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenen sismik aktivilerde sayı 445'e ulaştı.
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi:
Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km'lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.
Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V'e kadar ulaşmıştır.
Deprem ivme kayıtları incelendiğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.
İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.