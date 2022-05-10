Artiğ cinayetinde yeni detaylar: İçeride neden öttün

Esenyurt'ta evinin önünde birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşları tarafından kurşunlanarak öldürülen Orhan Artiğ cinayetinin detayları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre iki çocuk babası 38 yaşındaki Orhan Artiğ, kısa bir süre önce silahlı saldırı olayına karıştı ancak saldırının ardından Orhan Artiğ yerine çocukluk arkadaşı Gencay A. gözaltına alındı.