Artiğ cinayetinde yeni detaylar: İçeride neden öttün

Esenyurt'ta evinin önünde birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşları tarafından kurşunlanarak öldürülen Orhan Artiğ cinayetinin detayları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre iki çocuk babası 38 yaşındaki Orhan Artiğ, kısa bir süre önce silahlı saldırı olayına karıştı ancak saldırının ardından Orhan Artiğ yerine çocukluk arkadaşı Gencay A. gözaltına alındı.
GERÇEĞİ İTİRAF ETMESİNİ İSTEDİLER
Gözaltındaki Gencay A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken ağabeyi Tuncay A., saldırıya karışan Orhan Artiğ'den gerçeği itiraf etmesini ve kardeşinin serbest bırakılmasını istedi.
İÇERİDE NEDEN ÖTTÜN TARTIŞMASI
Nezarethaneden çıkan Gencay A. Orhan Artiğ'in evine gitti, birlikte annesinin yaptığı yemeği yediler. Artiğ sonraki gün birlikte yemek yediği Gencay A.'nın, polise kendisinin ismini vererek serbest kaldığını öğrendi. Olayın üzerine Artiğ ile Gencay ve Tuncay kardeşler arasında "İçeride neden öttün" tartışması yaşandı, iddiaya göre Artiğ ağır hakaretler savurdu. İki kardeş karşılaştıkları muamele karşısında sinir krizi geçirdi, gece saatlerinde Artiğ'i evinin önünde silahla vurdu.