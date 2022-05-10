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Giriş Tarihi: 10.5.2022 12:57

Artiğ cinayetinde yeni detaylar: İçeride neden öttün

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Artiğ cinayetinde yeni detaylar: İçeride neden öttün

Esenyurt'ta evinin önünde çocukluk arkadaşları tarafından öldürülen Orhan Artiğ cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Artiğ kendisinin karıştığı silahlı saldırıyla ilgili çocukluk arkadaşı Gencay A.'nın gözaltına alınmasına rağmen polise gerçeği itiraf etmedi. Nezarethanedeki Gencay A. ise polis merkezinden Artiğ'in ismini vererek serbest kaldı. Yaşananları öğrenen Artiğ'in çocukluk arkadaşıyla "Nezarethanede neden öttün" diyerek küfürleştiği ve cinayet fişeğinin burada ateşlendiği öğrenildi.

Esenyurt'ta evinin önünde birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşları tarafından kurşunlanarak öldürülen Orhan Artiğ cinayetinin detayları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre iki çocuk babası 38 yaşındaki Orhan Artiğ, kısa bir süre önce silahlı saldırı olayına karıştı ancak saldırının ardından Orhan Artiğ yerine çocukluk arkadaşı Gencay A. gözaltına alındı.

GERÇEĞİ İTİRAF ETMESİNİ İSTEDİLER

Gözaltındaki Gencay A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken ağabeyi Tuncay A., saldırıya karışan Orhan Artiğ'den gerçeği itiraf etmesini ve kardeşinin serbest bırakılmasını istedi.

Artiğ, çocukluk arkadaşının bu isteğini geri çevirince, gözaltındaki Gencay A. polise Orhan Artiğ'in ismini verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gencay A. serbest bırakıldı.

İÇERİDE NEDEN ÖTTÜN TARTIŞMASI

Nezarethaneden çıkan Gencay A. Orhan Artiğ'in evine gitti, birlikte annesinin yaptığı yemeği yediler. Artiğ sonraki gün birlikte yemek yediği Gencay A.'nın, polise kendisinin ismini vererek serbest kaldığını öğrendi. Olayın üzerine Artiğ ile Gencay ve Tuncay kardeşler arasında "İçeride neden öttün" tartışması yaşandı, iddiaya göre Artiğ ağır hakaretler savurdu. İki kardeş karşılaştıkları muamele karşısında sinir krizi geçirdi, gece saatlerinde Artiğ'i evinin önünde silahla vurdu.

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Artiğ cinayetinde yeni detaylar: İçeride neden öttün
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