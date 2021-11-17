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Giriş Tarihi: 17.11.2021 23:55

Artık anonslarda Milas da olacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Artık anonslarda Milas da olacak

Milas ilçe sınırları içinde olması ve resmi adının “Milas Bodrum Havalimanı” olmasına rağmen THY uçaklarının iç anonslarında ve havalimanlarındaki uçuş saatleri bildirim ekranlarında havalimanının adının “Bodrum Havalimanı” olarak okunması ve yazılmasına karşı Milas Ticaret ve Sanayi Odasının girişimi sonuç verdi.

MİTSO'nun Milas Bodrum Havalimanının adının tam olarak okunması ve yazılması için THY'ye yaptığı yazılı başvuruya THY'den olumlu cevap geldi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran ve Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak imzasıyla MİTSO'ya gönderilen yazıda "Bodrum uçuşlarında havalimanı adının 'Milas Bodrum Havalimanı' olarak anons edilmesi gerekliliği kabin ekiplerimize hazırlatılmıştır" deniliyor.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Bodrum Havalimanının eksiksiz bir şekilde doğru olarak okunması için THY'ye yazılı başvuruda bulunduklarını belirterek "Geçen yıllarda da böyle bir başvurumuz olmuştu. O zaman da THY havalimanlarının adlarının tam olarak okunması için bir yazı yayınlamıştı. Daha sonrasında pek çok kez uçuşlarda havalimanının adının yeniden sadece 'Bodrum' olarak anons edilmekte olduğuna tanık olduk. Bunun üzerine yeniden başvurumuzu yaparak Milas Bodrum Havalimanının adının tam olarak okunmasını talep ettik. THY yönetimi tarafından isteğimiz haklı bulundu ve Odamıza "Havalimanı Adlarının Doğru Telaffuzu" konulu bir yazının yayınlandığı bildirildi. THY yönetimine ikinci kez göstermiş oldukları duyarlık nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.

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Artık anonslarda Milas da olacak
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