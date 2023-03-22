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Giriş Tarihi: 22.3.2023 13:58 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:22

"Artık benim için hayat bitti’ diye düşünmüştüm... Devletimiz sayesinde güvendeyiz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu. Hatay’da depremde evleri zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen elektrik teknikeri 46 yaşındaki Ömer Kara  ile ev hanımı eşi Özlem Kara (37) Aydın’ın Nazilli ilçesine geldi. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yurda yerleşen Ömer Kara, “İlk depremde Hatay’da değildim. İkinci depremi yaşadım. Deprem sırasında ‘artık benim için hayat bitti’ diye düşündüm. Psikolojimiz bozuldu. Çok şükür canımızı kurtardık. Allah devletimizden razı olsun. Ailemle birlikte burada güvendeyim” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Artık benim için hayat bitti’ diye düşünmüştüm... Devletimiz sayesinde güvendeyiz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da büyük yıkım oldu. Hatay'daki evleri depremden sonra kullanılamaz hale gelen elektrik teknikeri 46 yaşındaki Ömer Kara ile ev hanımı eşi Özlem Kara (37) Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi.

Kara ailesi 3 çocuğuyla birlikte öğrenci yurduna yerleştirildi. SABAH'a konuşan depremzede Ömer Kara, "Deprem psikolojisini hala atamadık. Çocuklarımız çok etkilendi. Allah herkese yardım etsin. Hatay depremden çok etkilendi. Çok sayıda bina yıkıldı, şehir adeta yerle bir oldu. Hatay'da durma imkanımız kalmadı. Artık ev bark eşya düşünmüyoruz. 16, 14 ve 6 yaşında olmak üzere 3 çocuğumuz var. Şu an için bir planımız yok. Psikolojimiz düzeltmek için burada duracağız. Bizi buraya yardım araçları ile getirdiler. Depremde yakınlarımızı kaybettik. Ailem iki depremi de yaşadı. Ben ikinci depremde oradaydım. Darmadağın olduk. Yaşama ümidimiz kalmadı. İkinci büyük depremde dışarıdaydık. İkinci deprem sırasında 'artık benim için yaşam hayat bitti' diye düşündüm. Çocuklarım için ne yapacağım diye düşündüm. Çok şükür buradayız. Güvendeyiz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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"Artık benim için hayat bitti’ diye düşünmüştüm... Devletimiz sayesinde güvendeyiz
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