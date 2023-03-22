"Artık benim için hayat bitti’ diye düşünmüştüm... Devletimiz sayesinde güvendeyiz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da büyük yıkım oldu. Hatay'daki evleri depremden sonra kullanılamaz hale gelen elektrik teknikeri 46 yaşındaki Ömer Kara ile ev hanımı eşi Özlem Kara (37) Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi.

Kara ailesi 3 çocuğuyla birlikte öğrenci yurduna yerleştirildi. SABAH'a konuşan depremzede Ömer Kara, "Deprem psikolojisini hala atamadık. Çocuklarımız çok etkilendi. Allah herkese yardım etsin. Hatay depremden çok etkilendi. Çok sayıda bina yıkıldı, şehir adeta yerle bir oldu. Hatay'da durma imkanımız kalmadı. Artık ev bark eşya düşünmüyoruz. 16, 14 ve 6 yaşında olmak üzere 3 çocuğumuz var. Şu an için bir planımız yok. Psikolojimiz düzeltmek için burada duracağız. Bizi buraya yardım araçları ile getirdiler. Depremde yakınlarımızı kaybettik. Ailem iki depremi de yaşadı. Ben ikinci depremde oradaydım. Darmadağın olduk. Yaşama ümidimiz kalmadı. İkinci büyük depremde dışarıdaydık. İkinci deprem sırasında 'artık benim için yaşam hayat bitti' diye düşündüm. Çocuklarım için ne yapacağım diye düşündüm. Çok şükür buradayız. Güvendeyiz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.