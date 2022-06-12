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Giriş Tarihi: 13.6.2022

Artık kızımla sohbet edebiliyoruz

Artık kızımla sohbet edebiliyoruz
Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in tedavisi sürüyor. Türkiye tarafından gönderilen özel ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış ve yaklaşık 1.5 ay süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.



BEBEK GİBİ BAKILDI
Dilara'nın sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı. Konuya ilişkin konuşan Dilara'nın babası Oğuz Şahin, "Kızımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda'da kızımızdan vazgeçilmişti. Kızımızı Türkiye'de yeniden ayağa kaldırdılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba gösterdi. Dilara'yı bir çocuk gibi ayağa kaldırdılar. Dilara, Hollanda'da ilk geldiği dönemde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. En kısa sürede tedavisine başlanacak. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Başkan Erdoğan'a ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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Artık kızımla sohbet edebiliyoruz
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