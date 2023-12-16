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Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:01 Son Güncelleme: 16.12.2023 16:42

Artvin Arıcılar Birliği’nden Deniz Zeyrek’e suç duyurusu

Gazeteci Deniz Zeyrek bir televizyon programında, “Ben gözümle gördüm Artvinli arıcalar Kars’da ürettikleri bala hortumlarla şeker taşıyorlar” şeklindeki Artvin balı için kullandığı ifadeleri nedeniyle Artvinli arıcılardan sosyal medyada büyük tepki gördü. Zeyrek özür dilesede, Artvin Arıcılar Birliği Deniz Zeyrek’e suç duyurusunda bulundu.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Artvin Arıcılar Birliği’nden Deniz Zeyrek’e suç duyurusu

Artvin Arıcılar Birliği, bir televizyon kanalında yapılan programda gazeteci Deniz Zeyrek'in, "Yazın Kars - Ardahan yolu üzerinde Artvin'de gelen arıcıların ürettiği bal kovanları arasında koca koca şerbet bidonlarına takılan hortumlarlar dolaşıyordu. Gözümle gördüm." sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve beraberindeki arıcılar, adliyeye giderek Zeyrek hakkında Artvin'in balını kötülediği ve üreticiler hakkında asılsız ithamda bulunduğu gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesini savcılığa teslim eden Durmuş, adliye önünde yaptığı açıklamada insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadeleyi çok önemsediklerini, bu konuda da Artvin'de bal üretimi noktasında son derece titiz davrandıklarını söyledi.

ŞAVŞAT KAFKAS ARISI BAL ÜRETİCİLERİ DERNEK BAŞKANI ŞİMŞEK, "ARTVİN VE ARDAHAN İZOLE BÖLGEDİR, KARS'A GİTMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Artvin ve Ardahan'ın kafkas arısının gen merkezi olduğunu ne içerden dışarıya, nede dışardan içeriye arı girişlerinin mümkün olmadığını söyleyen Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek, "Artvin ve Ardahan illeri Türkiye'de kafkas Arısının Gen Merkezidir, ne il dışında ne de il içerisinden arı girişi mümkün değildir. Kışın Ardahanda ki arıcılar arılarını Şavşat'da kışlatıyorlar, yazın ise Artvinli ve Şavşatlı arıcılar arılarını Ardahan'ın çiçeği bol zengin coğrafyasında faydalanması için götürebiliyorlar. Arı geçişleri sadece bu iki il arasında mümkün" dedi.

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Artvin Arıcılar Birliği’nden Deniz Zeyrek’e suç duyurusu
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