Artvin'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın korkuttu!
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Artvin'in Borçka ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın panik anlarının yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri etrafta bulunan evlere yayılmadan yangını kontrol altına aldı.
Borçka ilçesine bağlı Aksu mahallesinde boş ahır ve samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.
Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangında itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri etrafta bulunan evlere yayılmadan yangını kontrol altına alırken, korku dolu anların yaşandığı yangında can kaybı ve yaralanma almadı.
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Artvin'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın korkuttu!