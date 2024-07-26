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Giriş Tarihi: 26.7.2024 10:41 Son Güncelleme: 26.7.2024 11:19

Artvin'de bir kişiyi ısıran köpek ölünce mahalle ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Artvin'de sahipsiz köpek bir kişiyi ısırdı. Kişiyi ısıran köpek ölü bulunca yetkililer tarafından mahalle ve yakınındaki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de bir kişiyi ısıran köpek ölünce mahalle ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayağzı Mahallesi'nde 22 Temmuz'da bir kişi sahipsiz köpek tarafından ısırıldı. Hastanede giden kişi tedavi altına alındı. Tespit edilen köpeğin ölmesi üzerine veteriner hekimleri inceleme başlatıldı. Kuduz incelemesi yapılmak üzere hayvandan alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Numunede yapılan ilk incelemede köpekte kuduz virüsü tespit edilmedi.

İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, kesin sonuç belli olana kadar ihtiyaten Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik köyüne tüm hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak geçici tedbirler uygulamaya başladı. Ekipler tarafından bölgede bulunan sahipsiz hayvanlar da kontrol edilerek kuduz aşısı yapıldı.

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Artvin'de bir kişiyi ısıran köpek ölünce mahalle ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı
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