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Giriş Tarihi: 5.11.2022 23:11

Artvin'de çıkan tartışmada bir polis vurularak yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesi Emniyet Müdürlüğü girişinde bir kişi, tartıştığı polis memurunu silahla yaraladı.

AA
Artvin’de çıkan tartışmada bir polis vurularak yaralandı

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir şahısın, eşi ile münakaşa yaşadığından dolayı müracaatta bulunmak amacıyla Borçka İlçe Emniyet Amirliğine geldiği belirtildi.

Şahsın belinde silah taşıdığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs kendisiyle yapılan görüşme esnasında bekletildiğini iddia ederek tartışma başlatmış. Bu esnada belinde bulunan silah ile görevli polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş ederek yaralamış, akabinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur."

Açıklamada, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

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Artvin'de çıkan tartışmada bir polis vurularak yaralandı
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