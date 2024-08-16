Artvin’de dudağından arı sokan kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Alaca köyü Nizgan yaylasında dün akşam saatlerinde Borçka'da yaşayan İsrafil Özçelik (38) ailesiyle Nizgan yaylasına fındık toplamaya gitti. Fındık topladıktan sonra ailesiyle birlikte yemek yiyen 3 çocuk babası Özçelik'i arı dudağından soktu. İhbar üzerine 112 Acil servis sevk edildi. Kısa sürede fenalaşan Özçelik'i köy muhtarı aracıyla yarı yola kadar getirirken ambulans yetişti.

Ambulans içerisinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özçelik, Alaca köyünde ki aile kabristanlığında toprağa verildi.