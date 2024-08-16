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Giriş Tarihi: 16.8.2024 16:52 Son Güncelleme: 16.8.2024 20:14

Artvin’de dudağından arı sokan kişi hayatını kaybetti

Artvin'de ailesiyle yaylada fındık toplamaya giden İsrafil Özçelik (38), yemek yerken dudağından arı soktu. Bir anda fenalaşan Özçelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de dudağından arı sokan kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Alaca köyü Nizgan yaylasında dün akşam saatlerinde Borçka'da yaşayan İsrafil Özçelik (38) ailesiyle Nizgan yaylasına fındık toplamaya gitti. Fındık topladıktan sonra ailesiyle birlikte yemek yiyen 3 çocuk babası Özçelik'i arı dudağından soktu. İhbar üzerine 112 Acil servis sevk edildi. Kısa sürede fenalaşan Özçelik'i köy muhtarı aracıyla yarı yola kadar getirirken ambulans yetişti.

Ambulans içerisinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özçelik, Alaca köyünde ki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Artvin’de dudağından arı sokan kişi hayatını kaybetti
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