Artvin’de feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Hopa ilçesi Sugören Mevkii'nde meydana geldi. Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bünyamin Merttürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yavuz Şiviloğlu ağır yaralandı.

Bölgeye 112 Sağılık ,arama kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bünyamin Merttürk'ün cansız bedeni ekipler tarafından uzun uğraş sonucu çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan Yavuz Şiviloğlu ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Bünyamin Merttürk'ün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.