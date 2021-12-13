Artvin’de ilginç olay: Yorganla birlikte kediyi de çamaşır makinesine attı

Evinde 5 kedi beslediğini ifade eden Necmiye Akbaba, "Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.