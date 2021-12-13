Artvin’de ilginç olay: Yorganla birlikte kediyi de çamaşır makinesine attı

Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri önce çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti, daha sonrada kapağı açarak yavru kediyi kurtardı. Islanmış ve korkmuş halde çamaşır makinesinden çıkartılan yavru kedi, veteriner hekimin tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.
Evinde 5 kedi beslediğini ifade eden Necmiye Akbaba, "Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.