Artvin’de, Işın Karaca rüzgarı esti

Artvin Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen geleneksel " 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında sarkıcı Işın Karaca sevilen şarkılarını seslendirdi. Karaca'ya hayranları eşlik etti. Karaca, konser esnasında sahneden inip seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konserinde Karadeniz müziğinden şarkılara da yer veren ve sahne performansıyla beğeni toplayan Karaca, Artvin'de olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Artvin'de sSanatçı Işın Karaca ve orkestrasını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Artvin sanata ve sanatçıya değer veren bir şehir. Meydanın doluluğu bunun en güzel göstergesi. Herkese iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Başkan Erdem, konser sonrası sanatçı Işın Karaca'ya çiçek ve festivalin ana teması olan boğa heykeli takdim etti.