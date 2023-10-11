Artvin’de komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Artvin Şavşat'ın Çavdarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada aynı ailede 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz (65) hayatını kaybetti.

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki komşu arasında bu akşam saatlerinde tekrar çıkan kavgada bir kişinin komşularına pompalı tüfekle ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Katil zanlısı S.Y. (41) jandarmaya kendisini ihbar ederek Pompalı tüfeğiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.