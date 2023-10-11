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Giriş Tarihi: 11.10.2023 19:52 Son Güncelleme: 11.10.2023 20:00

Artvin’de komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Artvin‘in Şavşat İlçesine bağlı Çavdarlı köyünde komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybeti. 1 kişi ise ağır yaralı. Katil zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Artvin’de komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Artvin Şavşat'ın Çavdarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada aynı ailede 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz (65) hayatını kaybetti.

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki komşu arasında bu akşam saatlerinde tekrar çıkan kavgada bir kişinin komşularına pompalı tüfekle ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Katil zanlısı S.Y. (41) jandarmaya kendisini ihbar ederek Pompalı tüfeğiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Artvin’de komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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