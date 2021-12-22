Artvin’de korkunç anlar: ’Kafedeki yangında cehennemi yaşadık’

"Olayın gerçekleştiği kafeye arkadaşlarla oturmaya gittim. Muhabbet ediyorduk, bir anda bir kargaşa çıktı. Baktık yangın çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. Biz de koşmaya başlarken elektrikler kesildi. Herkes merdivenlere yöneldi. Göz gözü görmüyor ve çok duman vardı. Çoğu merdivenden düşüp yaralandı. Mekânın çoğu plastik ve tahta gibi kolay tutuşan malzemelerden oluşuyordu. Kısa sürede her yeri alevler kapladı. Isı yayılınca vücudumuzu yaktı. Her şey saniyelik oldu. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. Yanan kaç kişi tam olarak bilmiyorum ama müşteri olarak 30 kişi falan vardı. Bugün burada isek bu tamamen şans eseri. Kurtuluşumuz bir mucize oldu. O akşam cehennemi yaşadık diyebilirim. Yaşanan kargaşada herkes canını kurtarmayı düşünüyordu. Çok şükür ölen olmadı. Çoğu kişi merdivenlerde yaralandı. Çünkü orada bir kargaşa oldu. Biz de o sırada yere düştüğümüz için bu hale geldik."