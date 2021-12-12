Artvin’de korkunç yangın! Çok sayıda yaralı!

VALİDEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangın bölgesinde inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükçe bir yangın olduğunu ifade eden Vali Yılmaz Doruk, şükür can kaybı yok. 8 yaralımız var. Elinde, yüzünde hafif yanıklar var. Durumları iyi tedavilerine başlandı" dedi. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Doruk, soğutma çalışmalarına sürdüğün ifade etti.