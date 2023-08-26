Artvin’de köy çeşmesinde bulunmuştu... İlginç canlının ne olduğu ortaya çıktı

Satar yaptığı açıklamada, "Nematomorpha larvaları eklembacaklıların zorunlu parazitleridir. Erginleri doğada serbest yaşayan bu canlılar, sporadik olarak evcil hayvan (kedi ve köpek) ve insanlarda yalancı-parazitizm olgularına neden olmaktadır. Bunlar çekirgelerin ya da mantislerin içinden çıkan ergin gordius türlerini görmek mümkün.