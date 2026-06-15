Artvin’de otomobil Çoruh Nehri’ne düştü: Baba ile oğlu aranıyor

Artvin–Şavşat Devlet Karayolu üzerinde ilerleyen Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'nın bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Çoruh Nehri'ne düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından nehir içerisinde araca ulaşıldı ancak baba ile oğlunun araç içinde olup olmadığı ya da suyun akıntısıyla sürüklenip sürüklenmediğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.Otomobilin bulunduğu noktadan çıkarılması ve kayıp şahıslara ulaşılması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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