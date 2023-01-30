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Giriş Tarihi: 30.1.2023 15:48 Son Güncelleme: 30.1.2023 16:13

Artvin’de otomobil dereye düştü: Şoför öldü, eşi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi ise yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de otomobil dereye düştü: Şoför öldü, eşi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesi sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen olayda, Fikri Alkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPA) ekipleri edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Fikri Alkan hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan sürücünün eşi Aysel Alkan ise yaralandı Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri Alkan'ın cenazesi incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Fikri Alkan'ın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle kontrolü kaybederek dereye düştüğü öne sürüldü.

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Artvin’de otomobil dereye düştü: Şoför öldü, eşi yaralandı
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