Artvin’de otomobil dereye düştü: Şoför öldü, eşi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Fikri Alkan hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan sürücünün eşi Aysel Alkan ise yaralandı Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri Alkan'ın cenazesi incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.