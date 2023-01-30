Artvin’de otomobil dereye düştü: Şoför öldü, eşi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesi sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen olayda, Fikri Alkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPA) ekipleri edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Fikri Alkan hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan sürücünün eşi Aysel Alkan ise yaralandı Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri Alkan'ın cenazesi incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.