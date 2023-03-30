Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de otomobil menfeze devrildi: 2 ölü
Giriş Tarihi: 30.3.2023 12:05 Son Güncelleme: 30.3.2023 12:28

Artvin'de otomobil menfeze devrildi: 2 ölü

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücü otomobiliyle menfeze devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de otomobil menfeze devrildi: 2 ölü

Artvin Hopa-Kemalpaşa kara yolunun Selimiye köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Volkan Karataş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi. Olay yerine Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Volkan Karataş ve araçta bulunan Erdal Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Karataş ve Gümüş, gelen jandarma, sağlık ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartıldı. Cenazeler, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin'de otomobil menfeze devrildi: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA