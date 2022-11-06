Artvin’de polisi vuran şüpheli de polis çıktı!

OLAY KAMERADA

Olay ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Selim M.'nin polis merkezi önünde polis memuru ile tartıştığı, ardından da peşinden koşarak vurduğu görüldü. Kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekiplerinin art arda havaya uyarı ateşi açması sonucu bir otomobilin arkasına saklandığı da görüntülerde yer aldı. Olay sonrası şüphelinin vatandaşlar tarafından darbedildiği, polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.



ŞÜPHELİ DE POLİS

Hastanede tedavisi süren şüpheli Selim M.'nin de polis memuru olduğu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen polis memurunun izinli olduğu ve Artvin'in Borçka ilçesine geldiği belirtildi.



YARALI POLİSE ZİYARET

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile yaralı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Polis memuruna 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Doruk doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.