Artvin’de sahte içkiden ölüm iddiası

Artvin'in Çarşı mahallesinde bulunan evinde nişanlısı ile alkol alan Fahri Özdemir (49) bir süre sonra fenalaştı. Nişanlısı G.Ç. (37) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan muayenede evde yatak odasındaki yatağın üzerinde hareketsiz halde yatan Fahri Özdemir'in öldüğünü belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan incelemede ise vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özdemir'in cansız bedeni Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir'in sahte alkolden öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.