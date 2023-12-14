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Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:56 Son Güncelleme: 14.12.2023 15:57

Artvin'de sahte içkiden ölüm iddiası

Artvin'de iddiaya göre nişanlısıyla birlikte sahte alkol alan kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de sahte içkiden ölüm iddiası

Artvin'in Çarşı mahallesinde bulunan evinde nişanlısı ile alkol alan Fahri Özdemir (49) bir süre sonra fenalaştı. Nişanlısı G.Ç. (37) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan muayenede evde yatak odasındaki yatağın üzerinde hareketsiz halde yatan Fahri Özdemir'in öldüğünü belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan incelemede ise vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özdemir'in cansız bedeni Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir'in sahte alkolden öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Artvin'de sahte içkiden ölüm iddiası
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