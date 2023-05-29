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Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:18 Son Güncelleme: 29.5.2023 12:40

Artvin’de seçim zaferini kutlarken kendini vurdu

Trabzon’da ise seçim zaferini kutlarken havaya ateş etmek isteyen kişi kendini vurdu. 1’i çocuk 4 kişi ise yorgun mermiyle yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de seçim zaferini kutlarken kendini vurdu

Artvin'de, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turunda oy sayımı esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren parti görevlisi Meydan Kaya (60), hayatını kaybetti. Trabzon'da ise seçim zaferini kutlayan 4 kişi havaya atılan yorgun mermi ile yaralanırken, 1 kişi ise silahıyla havaya ateş ederken kendini vurdu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Ilıca köyünde, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turunda oy sayımı esnasında sandıkta parti görevlisi olan Meydan Kaya oy sayımı sırasında bir anda fenalaştı. Kaya, özel bir araçla, çağrılan ambulansa yetiştirilmeye çalışıldı. Yolda sağlık görevlilerine teslim edilen ve yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ilıca köyü muhtarı Cevat Sancar, "Meydan Kaya oy verme işlemi devam ederken biraz rahatsız olduğunu söyledi. Sandıklar açılıp, oy sayımı yapılırken biranda fenalaştı. Hemen ambulansı aradık. Köyümüz ilçeye uzak olduğundan, özel bir araçla ambulansa erken ulaşmak için yola çıktık. Kaya'yı ambulansa yetiştirdik fakat sağlık ekipleri hemen müdahale yaptı ama kalbi dayanamayarak hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.

Trabzon'da dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yapılan kutlamalarda silah atıldı. Of ilçesinde havaya ateş edilen yorgun mermiler 3 yaşındaki bir çocuk ve 2 kişiye isabet ederken, Hayrat ilçesinde ise bir kişiye isabet etti. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 4 kişi tedavi altına alındı. Sürmene ilçesi Yeniay mahallesinde ise seçim zaferi kutlaması yapan Yakup Hendemoğlu (71) ise, havaya ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması sonucu silahtan çıkan mermi ile karnında yaralandı. Hendemoğlu, ambulansla önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne ardından sevk edildiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Artvin’de seçim zaferini kutlarken kendini vurdu
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