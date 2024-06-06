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Giriş Tarihi: 7.6.2024

Artvin’de tur teknesi battı: 1 ölü 4 yaralı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de tur teknesi battı: 1 ölü 4 yaralı
Artvin'de bir grup arkadaş önceki akşam, kiraladıkları tur teknesiyle Çoruh Nehri Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak tekne saat 21.30 sıralarında kıyaya 50 metre açıkta su almaya başladı. Ardından da alabora oldu. Tekneden göle atlayan Mete Okumuş, Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya yardım çağrılarında bulundu. Çevrede avlanan balıkçılar suda çırpınan 5 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mete Okumuş, hayatını kaybetti. Alabora olan tekneden suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde bir balıkçının "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" demesi de yer aldı.
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Artvin’de tur teknesi battı: 1 ölü 4 yaralı
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