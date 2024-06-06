Artvin’de tur teknesi battı: 1’i ağır 5 yaralı

Olay saat 21.30 sıralarında Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su almaya başladı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya yardım çağrılarında bulundu.

Çevredeki balıkçılar kazazedelerin yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. Suda çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. Bu arada ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya götürülen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mete Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, hastaneye gelerek tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı