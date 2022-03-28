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Giriş Tarihi: 28.3.2022 15:30 Son Güncelleme: 28.3.2022 15:31

Artvin'de vahşet: Babasını keserle katletti!

DHA
Artvin’de vahşet: Babasını keserle katletti!

Artvin'in Şavşat ilçesinde tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. Emrah İnce (23), tartıştığı babası Dursun İnce'yi (53) keserle başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Emrah İnce, tutuklandı.

Kan donduran olay, önceki gün Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Baca temizlemek için oturdukları evin üst katında inşaat halindeki daireye çıkan Dursun İnce ile oğlu Emrah İnce arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah İnce, keserle babasının başına vurdu. Bir süre sonra üst kata çıkan Fecriye İnce, eşini kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dursun İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis tarafından gözaltına alınan Emrah İnce sorgusunda çıkan tartışmada babasının kendisine keserle saldırdığını öne sürdü. Keseri kapıp babasının başına vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyleyen Emrah İnce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dursun İnce, otopsisinin ardından toprağa verildi.

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Artvin'de vahşet: Babasını keserle katletti!
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