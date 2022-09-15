Artvin’de yangın felaketinin yaşandığı köy yeniden inşa edildi

Yusufeli'nin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını 8 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 52'si ev olmak üzere ahır ve samanlıklarla 193 yapı hasar gördü, 30 büyükbaş da telef oldu.