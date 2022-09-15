Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy yeniden inşa edildi
Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:16 Son Güncelleme: 15.9.2022 11:20

Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy yeniden inşa edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde, 18 ay önce meydana gelen yangında, 52'si ev olmak üzere 193 yapının hasar gördü. Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) tarafından inşaatına başlanılan yatay mimarili, taş-ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konut tamamlandı. Konutlar 2 ay sonra teslim edilecek.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Artvin’de yangın felaketinin yaşandığı köy yeniden inşa edildi

Yusufeli'nin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını 8 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 52'si ev olmak üzere ahır ve samanlıklarla 193 yapı hasar gördü, 30 büyükbaş da telef oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) evleri yanan vatandaşlar için hızlıca konut projesi hazırlandı. Zemin etüt ve kazı çalışmalarının ardından proje kapsamında kısa sürede binalar, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile inşa edildi. İnşaatı tamamlanıp, çevre düzenlemesine geçilen, 7 bloklu 42 konutun 2 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"DEVLETİMİZ KÖYÜMÜZÜ YENİDEN İNŞA ETTİ"

Dereiçi Köyü muhtarı Sabri Duman, kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "Büyük bir yangın felaketi geçirdik, köyün 3'te 1'i yandı. Konut inşatlarının kabası bitti. İç İşleri bakanımız Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik bakanımız Murat Kurum, yangının ikinci günü buraya gelerek yaramıza merhem oldular. Büyük karamsarlık içindeydik, bizim büyük tedirginliğimizi aldılar. Arazi şartları zor, kolay iş değil. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve köyümüzü kısa sürede yeniden inşa etti. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" açıklamalarında bulundu.

Yangında evi yanan Selahattin Taşçı ise, yangından sonra devletimiz buraya gelip, tespit yaptıktan sonra kısa sürede çok güzel yeni yeni evler yaptı. Allah razı olsun" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy yeniden inşa edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA