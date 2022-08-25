Artvin’de yasak aşk cinneti: 3 ölü

Artvin'ınArhavi ilçesinde, Gürcistan uyruklu Şakro Egnatashvili, eşi Rita Egnatashvili ve arkadaşı Khvicha Osanadze'yi öldürüp intihar etti. Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çay hasadı için ilçeye gelen Şakro Egnatashvili, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita Egnatashvili bıçakla öldürdü. Ardından da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Khvicha Osanadze'ye de tabancayla öldürdü. Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Şakro Egnatashvili, burada park alanında aynı silahla intihar etti.