Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Artvin'de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa arasındaki kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

CANKURTARAN TÜNELİNDE AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KAYDI

Kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.