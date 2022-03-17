Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı
Giriş Tarihi: 17.3.2022 05:31

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

AA
Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa arasındaki kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Artvin'de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa arasındaki kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

CANKURTARAN TÜNELİNDE AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KAYDI

Kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolu, yolda kalan araçların iş makineleriyle çekilmesi ve karayolları ekiplerince yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA