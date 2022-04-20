Artvin’deki yangının çıktığı alanda kemikler bulundu

Artvin Şavşat İlçesine bağlı Taşköprü köyü Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Mehmet Kaya'ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sonrası yapılan çalışmalarda Mehmet Kaya'nın (79) cansız bedenine ulaşılmış, eşi Esma Kaya'yı (79) arama çalışmaları sürüyordu.
2 gün yangın alanında arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından sabah saatlerinde yanmış halde birkaç kemik bulundu.
Kayıp Esma Kaya'ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.