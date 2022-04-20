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Giriş Tarihi: 20.4.2022 14:56 Son Güncelleme: 20.4.2022 15:40

Artvin'deki yangının çıktığı alanda kemikler bulundu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Artvin’deki yangının çıktığı alanda kemikler bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü. Yangında Mehmet Kaya (80) hayatını kaybetti, eşi Esma Kaya (79) ise bulunanmamıştı. AFAD ve 112 Ekipleri tarafından yangın alanında sabah saatlerinde tekrar arama çalışmalarına başlanıldı. Çalışmalarda yanmış halde birkaç kemik bulundu. Esma Kaya’ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, arama faaliyetlerinin şimdilik durduğu belirtildi.

Artvin Şavşat İlçesine bağlı Taşköprü köyü Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Mehmet Kaya'ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan dayanarak telef oldu.

Yangın sonrası yapılan çalışmalarda Mehmet Kaya'nın (79) cansız bedenine ulaşılmış, eşi Esma Kaya'yı (79) arama çalışmaları sürüyordu.

2 gün yangın alanında arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından sabah saatlerinde yanmış halde birkaç kemik bulundu.

Kayıp Esma Kaya'ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AFAD ekipleri tarafından arama faaliyetleri şimdilik durdurulduğu ,Adli Tıp Kurumundan gelen sonuca göre devam edilebileceği öğrenildi.

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Artvin'deki yangının çıktığı alanda kemikler bulundu
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